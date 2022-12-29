Concluirán tramo Múzquiz-Ojinaga

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Será a partir del 2023 cuando posiblemente se firme un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno de Coahuila para terminar de construir la vía de comunicación entre Múzquiz y Ojinaga.

La Diputada Local, Yolanda Elizondo Maltos dio a conocer lo anterior a LA VOZ manifestando que a través de la Comisión de Energía y Minas e Hidrocarburos surgió la intención de continuar con este proyecto carretero que habrá de beneficiar la economía de ambos estados y en sí del Municipio de Múzquiz pues servirá de vía para que el turismo también llegue al Pueblo Mágico de Múzquiz.

“Dicho proyecto fue caminando poco a poco pues nos conectamos con el Congreso de Chihuahua y nos sensibilizamos para unirnos en un solo proyecto a fin de terminar esta vía de comunicación que habrá de ser muy importante para todo el Norte de la República”, subrayó la legisladora.

Externó que fue en el mes de noviembre cuando los diputados del Congreso del Estado de Coahuila viajaron a Chihuahua, acompañándolos el licenciado, Miguel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Humano y Movilidad en la entidad Coahuilense, quedando muy formalmente de firmar el próximo año un convenio de colaboración entre ambos estados para concluir esta obra de infraestructura carretera.

Agregó la diputada que en la firma de convenio participará el Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís y posiblemente se contará con la presencia de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“A nosotros nos faltan 16 kilómetros de tramo por pavimentar en tanto a ellos cerca de 60 kilómetros”, abundó la entrevistada, añadiendo que este es un proyecto generacional pues desde hace mucho tiempo, reconocidos muzquenses y, a través de muchísimos años, han estado trabajando sobre esta obra carretera.

Muchos gobernadores y alcaldes han apoyado para ver cristalizado esta obra y como ciudadanos hay que distinguir al Sr. Diego de la Garza Rodríguez, que fue un ciudadano muzquense, gran promotor de esta carretera, añadió la diputada.