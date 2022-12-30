Concluye recarpeteo en colonia Morelos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Subsecretario de Infraestructura en el Estado de Coahuila, Enrique Falcón Cepeda realizó una supervisión de obras de recarpeteo de calles que quedaron concluidas en los sectores que se vieron afectados durante la inundación por la tormenta registrada el 1 de septiembre de este año en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

El funcionario arribó a la colonia Morelos donde diversas arterias fueron recarpeteadas con pavimento asfáltico, obra de lo cual agradecieron las familias del sector.

Cabe señalar, el Gobierno del Estado que dirige Miguel Ángel Riquelme Solís haciendo sinergia con el ayuntamiento de Múzquiz que encabeza la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, realizó estas acciones.

Así luce hoy en día una de las principales arterias de dicho sector. La ciudadana Yolanda Sofía González a nombre de las familias beneficiadas agradeció el apoyo brindado.

Falcón Cepeda, mencionó que se invirtieron alrededor de 5 millones de pesos pavimentando más de 13 mil 500 metros cuadrados mediante el programa “Mejorando Ando” que implementó el Estado y que atinadamente aplicaron en apoyo a los muzquenses, banderazo que dio el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.

Importante destacar que existen algunas otras calles que de igual forma se están rehabilitando, gracias a la oportuna intervención del Gobierno del Estado.

Por su parte la ciudadana Yolanda Sofía González con domicilio en la colonia Morelos al Sur agradeció el beneficio otorgado por las autoridades estatales y municipales manifestando que tiene buenos aliados en Múzquiz para hacer frente a cualquier situación que se les presente.

Acompañaron a Enrique Falcón, el empresario muzquense Héctor Miguel García Falcón y Jesús Guerrero, coordinador de programas sociales en Múzquiz.