Conductor se queda dormido y termina en camellón central

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- En un incidente ocurrido sobre el bulevar de este mineral, un conductor terminó entre las piedras del camellón central tras quedarse dormido al volante.

El percance tuvo lugar cuando Manuel N, de 20 años y domiciliado en calle Ciruelos, Número 714 del Fraccionamiento Las Frutas, perdió el control de su vehículo una camioneta Ford Explorer XLT, modelo 1997, de color verde y con placas de circulación EZL-546-B.

El joven conductor explicó que venía de la ciudad de Melchor Múzquiz y se dirigía a su hogar cuando el sueño lo venció, provocando que perdiera el control del volante y se subiera al camellón.

"Me ganó el sueño", comentó Manuel, quien se mostró aliviado de que el incidente no tuviera consecuencias graves y no hayan resultado personas heridas.

El vehículo quedó atrapado entre las piedras del camellón, lo que requirió la intervención del personal de Grúas Salas, los trabajadores lograron remolcar la camioneta y la trasladaron al corralón de la cabecera municipal, donde permanecerá hasta que se resuelvan los trámites correspondientes.

Este incidente resalta la importancia de no conducir cuando se está fatigado, ya que el sueño puede tener consecuencias fatales autoridades, ante lo cual, las autoridades locales instan a los conductores a tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes similares en el futuro.