Conferencia de la biodiversidad en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Por tercera ocasión el municipio de San Juan de Sabinas será sede del quinto ciclo de conferencias sobre biodiversidad y cambio climático 2017. Comentó el ingeniero Guadalupe Cárdenas Juárez titular de Fomento Agropecuario Municipal.

El evento esta programado para llevarse a cabo el próximo 24 del presente mes en las instalaciones de la Infoteca de la U.A.C., la inauguración estará a cargo del alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas y la bióloga Eglantina Canales.

Dentro de las conferencias se encuentra el cambio climático y cómo nos afecta y la imparte Miguel Angel Garza Martínez de Universidad Juárez del Estado de Durango, otra de las conferencias será impartida por José Juan Flores Maldonado que se titula Efecto del cambio climático sobre la biodiversidad. Perspectiva para la movilidad sostenible en la región Carbonífera impartida por Antonio Hernández Ramírez de la Asociación Pueblo Bicicletero de la Ciudad de Monterrey Nuevo León.

La serie de conferencias concluye con una comida que ofrece el ayuntamiento de San Juan de Sabinas para todos los participantes e invitados.