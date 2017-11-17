Confirman sentencias en crímenes de Allende

Saltillo, Coahuila.- El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza es garante de los Derechos Humanos al respetar, promover, proteger y garantizar los mismos como obligaciones que son prioritarias. Es así que en materia de desaparición de personas se han girado órdenes de aprehensión en contra de delincuentes y ex funcionarios públicos y ya se han dictado sentencias condenatorias.

En ese sentido y con fecha 13 de noviembre de 2017, fue notificada a la Fiscalía General del Estado la sentencia de segunda instancia dictada en contra de Germán Zaragoza Sánchez, alias “El Canelo” y de Fernando Hernández Reyes, alias “El Panone”, por el delito de secuestro calificado.

Con esta notificación de sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó la sentencia de fecha uno de noviembre de 2016, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande con residencia en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, quien impuso una pena de prisión de 80 años en contra de Germán Zaragoza Sánchez y de 75 años a Fernando Hernández Reyes, ambos por el delito de secuestro calificado, con motivo del ejercicio de la acción penal solicitada por esta representación social, por los hechos ocurridos en la ciudad de Allende, Coahuila, en el mes de marzo de dos mil once, y los ocurridos en el mes de marzo de dos mil doce. En estos hechos se advierte la intervención de ellos en la privación de la libertad de diversas personas, a quienes en fechas 29 de noviembre de 2014 y 29 de mayo de 2015, respectivamente, se les giró la respectiva orden de aprehensión, las cuales fueron debidamente cumplimentadas. Lo anterior con motivo del recurso de apelación promovido en fecha 11 de noviembre de 2016 en contra de la citada sentencia. Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno del Estado ha reconocido el problema de desaparición de personas, lo que fue su primera acción política.

Coahuila ha mantenido un trabajo constante para castigar a los responsables de tan reprobable delito y a la fecha hay múltiples procesos y condenas en contra de miembros del crimen organizado así como de funcionarios públicos. En la presente administración estatal y gracias a la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, se han logrado disminuir de manera considerable los índices delincuenciales en todas las regiones; los principales criminales ahora están detenidos o han sido abatidos.