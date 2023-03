Conmemora Diana natalicio de Juárez

Sabinas, Coahuila.- Al mencionar que para ser mexicano es necesario tener en la sangre, en los genes, en el alma, tatuadas las tantas lides vividas por quienes nos dieron patria y libertad; "los que sellaron con su andar historias cargadas de sacrificios y realidades, que hoy disfrutamos. Porque los derechos no se dan porque sí, se conquistan", la alcaldesa Diana Haro Martínez encabezó la ceremonia por el 217 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez donde estuvo presente la Logia Simbólica Helios número 9 presidida por el venerable Maestro Jorge Gerardo Cárdenas Garza.

La alcaldesa agradeció a los integrantes del cabildo por su asistencia así como a la profesora Marisol Ávila, subdirectora de Servicios Educativos, profesor e ingeniero Ramiro Flores Morales, coordinador regional de cultura, el profesor Tomás García Guajardo, director de la escuela primaria federal presidente Benito Juárez turno matutino, María del Pilar Arizpe García, coordinadora de Cultura así como funcionarios estatales, directores y coordinadores municipales. En el lugar se rindieron honores a la enseña nacional, se colocó ofrenda floral y hubo guardia de honor.

"Al cabildo les recuerdo que los ejemplos plasmados en la historia de nuestro país son para aprenderlos, sentirlos y vivirlos, para estar cerca de la gente, de nuestros semejantes para responder con el gran compromiso que tenemos de ver por la población, escucharlos y darles resultados, no falsas promesas. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de lo que les digo no solo por sus logros, sino por la visión a futuro que imprimió en ella", dijo la alcaldesa en su intervención.

Importante es, señaló, consolidar el ideario juarista, y los principios que nos dejó para mantenerlos vivos con la práctica en nuestra vida pública y privada, porque con él inició la República liberal y eso jamás se nos debe olvidar; además sus orígenes humildes nos recuerdan en cada etapa que no hay imposibles. Nos dijo cómo sí avanzar, "nos legó enseñanza cargada de dignidad, donde la falta de recursos no sin impedimento para conquistar las metas".

Señaló que el benemérito de las Américas es el ejemplo más elocuente de lo que el pueblo necesita: buenos líderes para construir la historia a partir de la acción colectiva donde todos trabajemos en equipo y en forma coordinada. "En esta época que vivimos, donde se habla de transformación, es indispensable recurrir a lo dicho y hecho por Juárez lleno de sabiduría y conocimiento; porque ahí hay una fuente de consejos que podríamos poner en práctica, pero no solo mencionarlos en momentos específicos. Son tiempos de dar resultados. De trabajar en memoria de los grandes hombres y mujeres que han sido formadores de la nación, que nos legaron ejemplos que debemos seguir y aplicar, siempre los hechos dicen más que las palabras".

Agregó que en el marco del natalicio de Don Benito Pablo Juárez García, en esta fecha tan importante, reitero a los sabinenses mi palabra hecha compromiso. "Todas las voces son escuchadas en el gobierno que encabezo. No me olvido de lo que me pidieron en cada colonia, basados en las grandes carencias y les digo que estamos en el camino correcto. Somos el corazón de la Región Carbonífera, porque Sabinas y los sabinenses sabemos de lucha y de esfuerzo; el municipio ha sido forjado por ciudadanos curtidos a base de adversidad siempre en la hospitalidad y perseverancia y conocemos y aplicamos la guía de Don Benito Juárez. Porque se, de hecho, como el Benemérito de las Américas que la autoridad no es mi patrimonio, sino un depósito que me han confiado muy especialmente para sostener su independencia y su honor".