Conmemoran Día del Minero

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Para conmemorar el 84 Aniversario del Día del Minero, ayer por la mañana agremiados al Sindicato Nacional Democrático que dirige Ismael Leija Escalante, participaron en la colocación de una ofrenda floral frente al monumento al minero en la plaza principal de este mineral.

Trabajadores agremiados a las secciones 27, 205, 239, 259 y 303 se congregaron en el lugar a fin de formar parte también de la misa oficiada por el padre Gerardo García Cabrera en memoria de los mineros caídos, donde se contó con la presencia de la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático emitió su mensaje en el Día del Minero.

En el lugar montaron las guardias de honor por parte del gremio sindical, autoridades municipales y socios de la Delegación 321 de Jubilados y Pensionados.

En su mensaje la Alcaldesa dijo que es un gran orgullo compartir con la base trabajadora este gran festejo.

“Ellos nos honran con su trabajo dentro de la tierra, motivo por el cual nosotros debemos estar muy agradecidos, reconozco en las familias toda la unidad y todo el apoyo que les dan para que salgan a trabajar día a día”, expresó.

Por su parte el Secretario General, Ismael Leija Escalante destacó que el 11 de julio es un día muy especial para los mineros.

“Hemos hecho compromisos con el Gobierno del Estado, con el Secretario del Trabajo, con el Gobierno Federal pues los accidentes han seguido sucediendo, es casi imposible eliminarlos, pero hemos hecho hasta lo imposible porque disminuyan en una gran parte”.

Agregó que el Sindicato Nacional Democrático, está con los mineros para representarlos y velar por sus intereses.