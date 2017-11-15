Conmemoran Día Mundial del Libro

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En conmemoración del Día Nacional del Libro, fecha que para nosotros es muy importante, por lo cual la biblioteca decidimos llevar a cabo un homenaje a nuestra gran poeta Sor Juana Inés de la Cruz en colaboración con el Tele Bachillerato de Nogalitos con sus alumnos, informó la profesora Paloma Zertuche de la biblioteca Capitán de la Garza Falcón

Agradezco a todos los alumnos de esta institución educativa quienes participaron en una dinámica de caracterización del personaje Sor Juana Inés y leyendo varias poesías de su biografía.

Fue una actividad muy dinámica y entusiasta por parte de los muchachos, ya que de alguna manera quisimos programar esta actividad para que ellos aprendan y conozca de nuestros escritores, de nuestros poetas mexicanos con gran trayectoria.

Nuestra misión como bibliotecarios es crear conciencia en la lectura ya que actualmente los muchachos nos dejan un poquito a un lado los libros por utilizar el internet, pero creo que haciendo este tipo de actividades se interesan un poco más por la lectura, no importa si lo hacen por medios electrónicos o por libros en físico.