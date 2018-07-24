Construirá Riquelme Centros de Gobierno

Con el objetivo de reorientar la modernización administrativa para combatir la corrupción al mejorar los procesos de cobro y brindar a la población una atención rápida y eficiente, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la construcción de Centros de Gobierno en todas las regiones de Coahuila, en los que se invertirán alrededor de mil 500 millones de pesos.

El Mandatario estatal informó lo anterior al mencionar que muchos de los procesos de cobro están obsoletos y que las oficinas en las que se realizan dichos trámites no son las adecuadas para esa función.

El financiamiento para la construcción de los Centros de Gobierno no deberá pasar de lo que queda de esta administración.

“El cambio va a ser drástico en esa materia. Vamos a reorientar la modernización administrativa hacia una verdadera atención que requiere nuestra sociedad y que, además, hoy demanda la transparencia y la rendición de cuentas en el País”, enfatizó el Gobernador.

Agregó que con la construcción de estos Centros de Gobierno Inteligentes se podrán concentrar las dependencias o instituciones de atención al público y se podrán realizar pagos, trámites y servicios en el mismo lugar de manera rápida y eficiente.

La ubicación de estos Centros de Gobierno está siendo valorada.

“En mi sexenio vamos poco a poco a mejorar las oficinas de Gobierno. Serán edificios que tendrán costo, si los terrenos son donados, entre 250 y 300 millones de pesos; serán edificios inteligentes y con gran capacidad de estacionamiento”, aseguró.

Como ejemplo de la necesidad de realizar esta inversión en modernización administrativa, recordó que en Saltillo el Registro Público de la Propiedad está muy cerca de Arteaga, y eso implica un esfuerzo grande de quien tiene que realizar algún trámite.

“Estas oficinas gubernamentales las vamos a poner muy céntricas, junto con otras dependencias; además, en coordinación con los ayuntamientos y firmando los acuerdos referentes se podrán realizar pagos de tipo municipal”, mencionó Riquelme Solís.

Indicó que este tema de la modernización es algo que ya venía trabajando su administración; dijo que desde el inicio mandaron hacer proyectos que les están a punto de entregar y que tienen qué ver con la eficiencia, con los resultados con el combate a la corrupción y además con los procesos.

Agregó que dentro de esta modernización administrativa su gobierno hará una inversión grande dentro del tema de los registros públicos de la propiedad, así como de las unidades de catastro de Gobierno del Estado.

“Y en ello va implícito la construcción de dos Centros de Gobierno para su atención, uno en Torreón y otro en Saltillo, donde pondremos las principales dependencias de atención al público con sistemas modernos que disminuyan los tiempos de entrega, y sobre todo la calidad y eficiencia que debe tener este tipo de servicios”, expresó.

Asimismo, informó que el financiamiento para la construcción de los Centros de Gobierno no deberá pasar de lo que queda de su administración; es decir, serán financiamientos cortos que le permitan operar y no distraer flujo de la actividad diaria o del trabajo que está llevando a cabo en este momento.

De igual manera, explicó que su administración está valorando si deja dentro de esos Centros de Gobierno las recaudaciones de rentas, y que esto depende de la capacidad que tenga poder aglutinar todas las dependencias de atención y que a su vez se tengan cajas multiservicios para varios trámites de todos los servicios del Gobierno del Estado y del Municipio, si éste quiere hacer convenios.

“Con la construcción de estos Centros de Gobierno hay dos temas: la reactivación de determinadas zonas y áreas con los servicios de Gobierno, y por otro lado la capacidad que podamos tener en un solo edificio varias dependencias de Gobierno”, subrayó Miguel Riquelme.