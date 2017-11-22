Construirán relleno sanitario en Rosita

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Más de 27 millones de pesos invertirá el Gobierno de Coahuila en la construcción del relleno sanitario ubicado a varios kilómetros del aeropuerto Regional. Así lo anunció el gobernador del Estado Licenciado Rubén Moreira Valdez en su gira realizada por este Municipio.

Se tiene contemplado utilizar una importante extensión de terreno, se construirá una caseta central, además de 786 metros de maya ciclónica a lo largo del camino de acceso.

Además contará con una báscula electrónica en el relleno sanitario; recalcó el Mandatario Estatal que la empresa constructora Memfis es responsable de la obra, es completamente coahuilense.

En su gira de trabajo el Gobernador del Estado inauguró la obra de rehabilitación de la unidad deportiva Raúl González donde se aplicaron cuatro millones de pesos del programa Fondo Minero del año 2016.

En la obra de rehabilitación de la unidad deportiva se construyeron más dos mil quinientos metros cuadrados de embanquetado, además se instalaron 47 luminarias; la empresa responsable de la obra fue Guadalupe Micaela Sánchez Amador.

Posteriormente, el Gobernador del Estado acompañado del alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas inauguró el bulevar que se localiza sobre la carretera Múzquiz-Rosita.

En este evento, el empresario don Antonio Gutiérrez Garza agradeció al Gobernador del Estado por todas las obras que se realizaron en este Municipio para el beneficio de la comunidad.