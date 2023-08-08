Construyen cancha de pasto sintético

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con acciones sin precedentes a través de la Administración Municipal 2022-2024 que dirige la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, continúan realizando una gama de obras de infraestructura deportiva.

La mañana de ayer arrancaron los trabajos para construir una cancha de futbol de pasto sintético en terrenos donde se ubica el Gimnasio nuevo situado sobre la calle Zaragoza con Niños Héroes y Patricio H. Ruiz.

La alcaldesa ha mencionado que con eficiencia en la aplicación de los recursos es posible aterrizar estos proyectos que redundaran en beneficio de los jóvenes.

Cabe señalar una cancha similar construyeron ya en Minas La Florida, otra más en la Villa de Esperanzas, continuarán con otro proyecto igual en Minas de Barroterán y esta obra que se construye en la cabecera municipal siendo equitativos con todos y cada uno de los minerales al igual que con la ciudad de Melchor Múzquiz.

La intención a través del ayuntamiento es brindar a los jóvenes espacios dignos para realizar deporte, destaca la edil.