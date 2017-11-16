Contabiliza CAIF 1700 visitas a instituciones

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estamos visitando diferentes instituciones educativas a través del área de los CAIF donde estamos dando atención a alumnos con diferentes temas como valores, prevención de acoso escolar, bullying y a través de los diferentes programas existenciales, informó Raúl Vara de Luna coordinador regional del DIFen la región Carbonífera.

Continuamos con la entrega de equipamiento para todos los comedores comunitarios, a través de Unidif seguimos dándole la atención a nuestros adultos mayores o personas con alguna discapacidad, desde niños hasta adultos mayores.

Comentó que hasta el mes de octubre se realizaron más de 1,700 servicios en toda la región Carbonífera, también estamos en relación con el Conafe visitando diferentes instituciones educativas donde estamos haciendo valoración a niños de 0 a 5 años con bajo peso o en el caso que tengan alguna desnutrición se le otorga suplemento alimenticio y pláticas de orientación nutricional a los niños y padres de familia.

Comentó Raúl Vara que la entrega-recepción ya esta lista en la coordinación, solo está esperando indicaciones de la dirección general del DIF Coahuila para hacer todo el proceso de entrega-recepción.

