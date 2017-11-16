Continúa apoyo al campo de Coahuila

Arteaga, Coahuila.- Con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento agropecuario de la Entidad, el gobernador Rubén Moreira Valdez acudió al municipio de Arteaga para entregar apoyos del Programa Concurrencia Municipalizada 2017, beneficiando 41 proyectos.

Durante el evento de esta tarde trascendió que tan sólo a este municipio se han destinado 81 millones 101 mil pesos, para la realización de 892 proyectos; asimismo se han adquirido 25 tractores agrícolas, 54 remolques, 128 familias beneficiadas con instalación de mallas antigranizo, además se colocaron 77 corrales de manejo, se entregaron 22 sementales bovinos, entre otros recursos.

Trascendió que en todo el Estado se ha beneficiado al campo con inversión superior a los mil 600 millones de pesos, en resumen entregado más de 700 tractores, más de 4 mil sementales bovinos, más de 526 sistemas de riego y más de mil 600 kilómetros de cerco perimetral.

Alfio Vega, secretario de Desarrollo Rural afirmó que con acciones como estas se logró que Coahuila aporte el 10 por ciento de los alimentos que produce el país.

“Coahuila es referente de producción en forraje, melón, leche de vaca, leche de cabra, además ocupamos los primeros lugares de algodón y nuez, producimos 5 millones de botellas de vino y Arteaga destaca por ocupar el tercer lugar nacional en producción de manzana”, afirmó.

Al respecto Lucia Berlanga, beneficiaria del programa Concurrencia Municipalizada agradeció la labor de Rubén Moreira, pues dijo, que gracias a la seguridad pueden salir a las calles a realizar sus actividades sin temor.

“Somos testigos del cambio y cada acción realizada a favor del campo se traduce en nuevas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida; gracias por ser un gobernador cercano al desarrollo rural”, comentó Lucia Berlanga, productora.

El gobernador Rubén Moreira dijo que estos apoyos combinan los esfuerzos del municipio, gobierno federal y gobierno del estado, permitiendo a Coahuila ser líder en producción agropecuaria.

“En la parte agropecuaria hemos hecho bien las cosas y doy las gracias al alcalde Chuy Durán, la mayoría de los coahuilenses aportamos para conseguir la seguridad, Coahuila avanza porque la gente de Coahuila es buena y los valores no fueron penetrados”, aclaró.

El Mandatario estatal estuvo acompañado por el alcalde de Arteaga Jesús Durán Flores; Rubén Silva, delegado del RAN; Luis Ruiz Cabello, procurador Agrario, entre otros funcionarios.

Coahuila líder en producción agropecuariia

“Coahuila es referente de producción en forraje, melón, leche de vaca, leche de cabra, además ocupamos los primeros lugares de algodón y nuez, producimos 5 millones de botellas de vino y Arteaga destaca por ocupar el tercer lugar nacional en producción de manzana”

En cifras

81 millones fueron destinados al municipio de Arteaga

892 proyectos se realizarán con la inversión.