Continúa conflicto ejidal

MINAS LA FLORIDA, COAH.- "Juan Antonio García Martínez, sigue siendo un líder ejidal "ficticio", pues en su momento se le ordenó no participar en la planilla para renovar la mesa directiva del ejido La Florida ya que ostentaba otro cargo", expresó al respecto Roberto Hernández de León.

Ante esta situación indicó el entrevistado "los conflictos y desacuerdos en el ejido siguen prevaleciendo a tal grado que ya no quiero saber nada de brindar apoyo a los ejidatarios puesto que los pleitos no se acaban".

"Aquí no hay acuerdos satisfactorios, y el problema principal es que tenemos 3 años para vender la "lama" que existe en nuestros terrenos, si no lo hacemos ya, ya no habrá más compra", aseveró el entrevistado argumentando que esto no va a ser posible concretarlo dado a los pleitos internos en el ejido.

Destacó que, de ahora en adelante, lo que haga Toño como líder es su responsabilidad, pero no deben anteponer los intereses del ejido puesto que está por desarrollarse una asamblea a través de la cual tres empresarios están muy interesados en adquirir la lama pero si no hay antes acuerdos entre los ejidatarios, esto se habrá de ir por la borda.

"Aquí hay que acordar lo que nos van a otorgar como anticipo y pago por tonelada de las lamas" recursos que tienen que llegar a las familias de los ejidatarios como debe de ser lo cual dudo mucho se lleve a cabo", mencionó el entrevistado.