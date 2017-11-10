Continúa Gobierno entregando obras

Jiménez, Coah.- Gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno se han podido rehabilitar carreteras y caminos en todas las regiones del Estado, mejorando con ello la conectividad y la competitividad en las localidades de todo Coahuila.

Con esta coordinación se pudieron concretar los trabajos de rehabilitación de la carretera Jiménez-San Carlos, en la cual se invirtieron alrededor de 13.5 millones de pesos.

Dentro de su gira de trabajo por el norte del estado, el gobernador Rubén Moreira Valdez inauguró este día la rehabilitación de esta carretera, además de entregar las obras de pavimentación en este municipio; en estas últimas se invirtieron 6.6 millones de pesos.

Jesús María Montemayor Garza, director del Centro SCT Coahuila, informó que esta obra es ejemplo del compromiso social que tiene el Presidente Enrique Peña Nieto con los coahuilenses.

“La construcción de estas carreteras tiene que justificarse por la cantidad de población beneficiada y por el desarrollo económico y social que la obra pueda traer. Pero para el presidente Peña, atendiendo las necesidades de poblaciones pequeñas, no dudó en destinar recursos para que los coahuilenses de estas comunidades reciban también el beneficio de contar con mejores caminos y de elevar su calidad de vida”, mencionó Montemayor Garza.

El director de la SCT Coahuila dijo que la longitud de las obra de rehabilitación de esta carretera es de 24.8 kilómetros, en los que se colocaron señalamientos vertical, horizontal, pintura, trabajos de bacheo, limpieza en el derecho de vía, así como el mejoramiento general de la superficie de rodamiento. Esta vía conecta con las carreteras federales Acuña-Piedras Negras y Morelos-Acuña.

Eulalia González Marín, vecina de Jiménez, a nombre de todos los habitantes de este municipio, al dirigirse al gobernador Rubén Moreira Valdez mencionó que es uno de los pocos políticos, si no es que el único, que hasta el fin de su administración sigue trabajando y dedicándose a su gente.

Mis respetos y felicidades, señor Gobernador, por estar cerca con nosotros hasta el final”

Eulalia González Vecina del sector

La inversión

13.5 mdp fueron destinados a la rehabilitación de la carretera Jiménez - San Carlos