Continuarán con venta de quesos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.–Como cada martes en el traspatio del DIF municipal de Múzquiz se instala la venta de quesos y otros productos de la región a partir de las 9 o 10 de la mañana, informó Víctor Hugo Reséndiz de la Fuente de Lácteos Fundadores de Sabinas, Coahuila.

Indicó que la finalidad es de apoyar la economía de las familias en cada parte que nos establecemos, de hecho los precios son más bajos que en el mercado, además es un queso recién elaborado de un día anterior y son aproximadamente 300 familias las que se benefician cada martes aquí en Múzquiz , aparte la de los viernes en Palaú y los lunes en Barroterán y Esperanzas.

Comentó que maneja los quesos tipo asadero, el tipo Chihuahua, el panela con jalapeño y chile chipotle, crema, chorizo de puerco y los dulces así como la cajeta natural con leche de cabra.

El queso panela está elaborado con leche de vaca, el queso asadero está combinado con leche de cabra y de vaca y por eso es la aceptación de la gente, traemos aproximadamente 600 piezas de queso asadero y alrededor de 300 piezas de queso panela, la gente ya sabe que nunca le fallamos, los únicos días que no salimos a vender son el día 25 de diciembre y primero de enero

La verdad es que gracias a la demanda y a la aceptación del producto la empresa y los productores de la región nos hemos visto beneficiados, tanto así que estamos preparando nuevas instalaciones en el mes de marzo en la calle Obregón de Sabinas. Estamos muy cerquita de la carretera 57 a 3 cuadras para servirle, ahí está la venta también al público de lunes a domingo de 9:30 de la mañana a 10:30 de la noche en horario corrido.