¡Continúo Con las ventanas Quebradas!: Félix Martínez

SABINAS, COAH.- El ciudadano Félix Martínez, vecino de la colonia San Antonio, es una de las cientos de personas que, se vieron afectadas por la pasada tormenta de granizo, mismo que el día de hoy 04 de abril, atiende a la convocatoria del INFONAVIT, en donde espera se le brinde el apoyo que requiere.

Félix Martínez, testifica tras verse afectado por la tormenta que, todas las ventanas de su casa están quebradas, y aún no ha tenido la posibilidad de comprarlas, el tinaco también se vio dañado, e igual le ha sido muy difícil cambiarlo, ya que la economía no está muy buena, es por ello que está a la expectativa de que les hagan valido el “seguro de daños” del INFONAVIT.

Exclamo que le da gusto que esta institución atienda en persona, ya que muchos no cuentan con redes sociales y les es muy difícil tener acceso a estos trámites.

“Acudí con un vecino para que, me ayudara y me dio un teléfono, pero no es lo mismo”. Afirmo.

Dijo que cuando vio en las noticias la convocatoria que atenderían a la ciudadanía en físico, inmediatamente se trasladó a la presidencia municipal por que es mejor personalmente, en vez de estar hablando por teléfono.

Agrego que espera que estas personas les echen la mano ya que, están pagando sus casas por medio del infonavit, dijo que está muy bien este seguro que tienen, ya que es la primera vez que nos pasa este tipo de situación tan lamentable.