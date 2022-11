Contratará INE de 17 a 20 personas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través del Instituto Nacional Electoral lanzaron la convocatoria para reclutar a hombres y mujeres que deseen laborar en las próximas elecciones del 2023 como capacitadores y supervisores electorales.

Daniel Sánchez Olmedo, Vocal de Capacitación del INE en el Distrito Electoral 02 con cabecera en San Pedro dio a conocer lo anterior a LA VOZ manifestando que del 1 de noviembre y hasta el día 30 estarán contratando personal que se encargará de realizar funciones de apoyo para organizar las elecciones vigilando el correcto funcionamiento de las casillas y, para notificar y capacitar a los ciudadanos que estarían desempeñándose como funcionarios en la próxima jornada electoral.

Entre los requisitos solicitan: acta de nacimiento en original y copia para su cotejo, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, que no militen o que hayan militado en algún partido político, que no hayan sido representantes de partido ante mesas directivas de casilla y como nivel de escolaridad les solicitan como mínimo secundaria.

En Múzquiz habrán de reclutar de 17 a 20 personas, en función del crecimiento del padrón electoral que tengan y de la definición de cuantas casillas habrán de instalar en este Municipio.

Para hacer su registro, las personas tienen 2 opciones, acudir a los módulos de atención ciudadana donde les habrán de proporcionar un formato de datos dejando su documentación y posteriormente a través de correo electrónico se les habrá de estar notificando sobre las diferentes etapas para seleccionar al personal.

De igual forma, desde cualquier dispositivo móvil podrán teclear reclutamiento supervisores ICAE enlazándolos a la página del Instituto donde se ubica un portal que está habilitado para que, durante las 24 horas del día, ellos puedan ver la convocatoria, cargar su documentación y mediante dicha plataforma se les estará notificando sobre las etapas de selección del personal.

Destacó que en los meses de diciembre y enero llevarán a cabo 2 etapas de evaluación para seleccionar a las personas, consistiendo en un examen de conocimientos generales y, una entrevista de tal forma que los seleccionados estarán cumpliendo funciones a partir de febrero y hasta la culminación del proceso electoral que sería en el mes de junio.

Agregó que, a los elegidos de los 18 años en adelante pues no hay límite de edad, les proporcionarán un sueldo bastante competitivo que va desde los 9 mil pesos para el caso de capacitadores asistentes electorales y hasta los 11 mil pesos para supervisores electorales, más los gastos de campo.