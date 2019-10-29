Convalece por choque

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona lesionada y considerables daños materiales fue el resultado que arrojó un accidente vial registrado sobre la calle Morelos con Gustavo Elizondo.
Momentos cuando uno de los lesionados en el percance sería trasladado a un nosocomio.
Como presunta responsable del percance aparece la ciudadana Verónica C de 47 años de edad con domicilio ubicado en avenida Mina #1315 Norte la cual al no respetar un señalamiento de alto al circular de Oriente a Poniente, terminó impactando la camioneta Jeep, color negro con placas de circulación KNV-1530 del Estado de Texas, contra un automóvil en movimiento que se desplazaba en vía libre.
La afectada se identificó con el nombre de Sandra Maldonado de 50 años de edad, domiciliada en avenida Ignacio Elizondo, Número 613 al Poniente la cual se desplazaba acompañada de Casandra Carrizales de 16 años de edad y Oscar Castañeda Armas de 49 años con domicilio en calle Francisco I. Madero, Número 409 al Poniente del barrio La Piedra.
Estas personas viajaban a bordo de un vehículo Nissan, Tsuru, color blanco con azul, modelo 2014, coche que terminó con daños fuertes en el lado izquierdo.
Cabe señalar este caso fue turnado al Ministerio Público al igual que la conductora que presuntamente ocasionó el accidente para llegar a un arreglo con la contraparte.