Convoca IMSS al curso vacacional

Como parte de las acciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza a fin de promover la actividad física y el deporte en los menores del hogar durante el periodo de descanso escolar, a través de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPES), se invita a las madres y padres de familia a inscribirlos al Curso Vacacional Recreativo 2023.

El director del Centro de Seguridad Social (CSS) en Saltillo, Arturo Suárez Moreno, informó que este programa se desarrolla en los diversos CSS del IMSS en el estado, y recibe a niñas y niños desde los 5 hasta los 16 años, sin importar si son o no derechohabientes, por lo cual hizo extensa la invitación a la población en general.

Describió que el Curso iniciará el 17 de julio y terminará el 11 de agosto; incluye actividades deportivas, culturales, manualidades, entre otras, las cuales se imparten por personal capacitado.

En Coahuila, el Seguro Social cuenta con CSS en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas, por lo que llamó a ubicar el más cercano y solicitar informes respecto a las acciones que se desarrollan en cada uno. Detalló que la inscripción tiene un costo de 80 pesos más una cuota de recuperación que varía según sea o no derechohabiente el menor.

Entre las clases que se imparten mencionó cocina, manualidades, música, dibujo, danza, baile moderno, karate y natación.

Para más detalles sobre los cursos pueden comunicarse a los teléfonos 844-412-82-33 en Saltillo; 866-112-27-99 en Monclova; 878-783-07-64; 878-783-07-64 en Piedras Negras y 861-108-30-31 en Sabinas; en un horario de 09:00 a 13:00 horas o acudir personalmente a las siguientes direcciones: