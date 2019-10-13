Corre alcohol y drogas en fiesta

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- El Agente del Ministerio Publico Yuridia Zamora, advierte a todos los padres de familia sobre algunas fiestas organizadas a menores de edad en donde les ofrecen alcohol, drogas y también son incentivados a tener sexo.

La institución policial hace un llamado a todos los padres de familia para que estén pendientes de los lugares a donde van sus hijos y de la información que reciben a través de los redes sociales.

Los papás deben estar al tanto de los lugares que frecuentan sus hijos.

Algunas de estas fiestas ofrecen a los menores concursos de tomar toda la cantidad de alcohol que puedan, estas actividades también muchas de las veces son utilizadas por grupos organizados para vender droga a los jóvenes que asisten.

En muchos de estos casos, los precios que cobran a los menores de edad para ingresar a estas fiestas son de bajo costo, para que puedan asistir, personal de la Fiscalía está al pendiente de este tipo de actividades y recomienda no asistir por el peligro al que pueden verse expuestos.

Además la corporación policiaca hace un llamado brevemente a los padres de familia y los aconseja para que estén siempre pendientes en esa importante labor de acompañamiento, para conocer la información que reciben sus hijos a través de estos medios, así como las actividades sociales a las que acuden.