Cortan agua a 50 familias

NUEVA ROSITA, COAH. - El Grupo México cortó de tajo el servicio de agua potable, afectando a 50 familias que radican en la colonia Americana rompiendo el acuerdo que se tenía pactado hasta el 2024 en que los afectados contarían con el servicio en forma gratuita.

En esta colonia radican ex trabajadores de Grupo México así como particulares que adquirieron las propiedades desde hace varios años, la empresa y familias de la citada colonia llegaron a un acuerdo que sería hasta el mes de mayo del 2024 en que contarían con el servicio de agua potable de una planta potabilizadora que se ubica en la colonia Los Filtros.

La red de agua potabilizadora que suministraba el servicio exclusivamente para las familias de la colonia Americana no está dentro de la red de Simas Región Carbonífera, mientras que las familias no cuenten con certeza jurídica de sus propiedades que adquirieron al grupo México no podrán realizar algún trámite ante esta dependencia para contar con el servicio.

Extraoficialmente circuló la versión que la mayoría de las familias que radican en la colonia Americana no han cubierto el adeudo de sus propiedades al Grupo México por lo tanto carecen de escrituras para realizar sus trámites ante Simas Región Carbonífera para que les proporcione el vital líquido.

Además las familias de la colonia Americana están en riesgo de quedarse sin energía eléctrica que también se las proporcionaba la empresa, así que con anticipación a que esto suceda ya solicitaron los afectados a CFE un presupuesto para instalar sus propios medidores, aunque trascendió que cada pista tiene un costo de 120 mil pesos.

En vista de que había un compromiso entre empresa y familias que vencía hasta mayo del 2024, los afectados no se prepararon con tinacos para abastecerse de agua potable, salvo algunos que con anticipación los adquirieron para prepararse cuando se llegara la fecha de vencimiento.

Ayer pipas propiedad del grupo México se dieron a la tarea de suministrar el vital líquido a las familias que cuentan con tinacos y depósitos para almacenarla mientras que se soluciona este grave problema.