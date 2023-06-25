Crecen golpes de calor en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - Más de diez personas que presentan golpes de calor fueron atendidos por los paramédicos del cuerpo de bomberos, esta cifra se registró desde la semana pasada a la fecha.

Estas personas fueron trasladadas a los hospitales de la Localidad donde quedaron internadas hasta lograr estabilizarlos, la mayoría de las personas que presentaron golpes de calor son adultos mayores.

Luis Enrique Rodríguez Arreaga comandante del cuerpo de bomberos, señaló que la mayoría de las llamadas de auxilio que hace la ciudadanía son por estos padecimientos que se han disparado durante esta temporada de verano.

Por tal motivo recomendó a los ciudadanos a no exponerse a los rayos del sol, utilizar bloqueadores, ropa de color de preferencia blanca, sombrilla y sombrero además ingerir suficiente agua en lugar de refresco que no quita la sed.

Es importante no exponer a los menores de edad a los rayos del sol para evitar los cuadros de deshidratación, sin embargo los padres de familia hacen caso omiso a esta recomendación y los traen en la calle en las horas pico y sin ninguna protección.