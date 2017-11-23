Cuenta SSA con vacunas contra la influenza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Se continúa con la campaña de vacunación referente a la influenza estacional y agradecemos a toda la gente que ha venido a vacunarse al centro de salud, la mayoría son derechohabientes, informó Asael Alejandro Torres de León, jefe de enfermeras del centro de salud de Múzquiz.

En este momento contamos 1,167 aplicaciones de vacunas antigripales, la mayoría son niños de cinco años y adultos mayores de 60 años que son los grupos de riesgo, personas con diabetes, con obesidad mórbida, con cardiopatías, con asma, a todas ellas se les está aplicando la vacuna.

Terminando con esa población, continuaremos con la ciudadanía en general, no contamos con una meta, ahorita estamos vacunando conforme van llegando los pacientes al centro médico y también acudimos al campo, esto será hasta que tengamos el 95% de la población vacunada, contamos con las suficientes aplicaciones, desde Nueva Rosita nos suministran el medicamento.

Estamos invitando a la población para que traigan a sus niños, a los adultos mayores de 60 años, a la personas, con asma, con VIH, con obesidad, cáncer, todas esas personas están invitadas para que vengan a vacunarse.