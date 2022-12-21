Cuidado con Calentadores

SABINAS, COAHUILA.- Ante el anuncio de bajas temperaturas en los próximos días elementos del Cuerpo de Bomberos de este municipio hacen un llamado a la población para que tengan un invierno seguro al utilizar ropa adecuada y evitar exponerse a bajas temperaturas, asimismo a manejar con cuidado calefactores y luces navideñas y así evitar incendios.

Hacen la invitación para que en caso de detectar a una persona en situación vulnerable por el clima, llamar a emergencias al 911 o a seguridad publica al número 861 6130374, asimismo en caso de incendio.

En este mes de diciembre cuando se utilizan diversos aparatos como calefactores, extensiones de luces navideñas, destacaron la importancia de desconectar aquellos aparatos que no se utilicen, porque podría sobrevenir una descarga, también la recomendación de proteger las tuberías de agua con una tela o periódico, cubierto con plástico, también se puede utilizar hule espuma, bien cubiertos para evitar se congelen y se puedan romper, lo mismo que el medidor, también cubrirlo.

En cuanto al uso de calefactores de gas recomendaron mantener una ventana abierta o una corriente de aire hacia la intemperie y apagar estos aparatos antes de irse a la cama.

Respecto a las viviendas construidas con materiales flamables como madera, cartón es importante tener un refugio seguro cercano por si es fuera necesario.

Sobre todo no utilizar anafres o asadores al interior de las viviendas para evitar incendios e intoxicaciones.