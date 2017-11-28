Culminan y entregan obras de pavimento

NUEVA ROSITA, COAH.- Como parte de las estrategias para elevar la calidad de vida en toda la Entidad, el Gobierno de Coahuila que encabeza el gobernador Rubén Moreira Valdez, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte hizo entrega de una obra de pavimentación en la colonia Mina Siete de Nueva Rosita en una jornada simultánea de 107 obras en un día, correspondiente al Programa Estatal de Inversión Pública 2017.

El alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas acompañó a David Alejandro Mussi Garza, quien tuvo la representación del Ejecutivo Estatal en este evento y durante su mensaje patentizó la satisfacción y el orgullo de todo el gobierno municipal, porque durante los cuatro años de su gestión estuvo totalmente respaldado por el gobernador Rubén Moreira y todas las dependencias gubernamentales.

El alcalde César Gutiérrez hizo referencia a que las obras realizadas en el Municipio fueron consensuadas con su administración y ello habla de la confianza del gobernador Rubén Moreira en las autoridades locales para llevar a cabo estas tareas de acuerdo a las prioridades marcadas por el Gobierno Municipal.

Señaló como afortunada la apertura ofrecida por el Mandatario Estatal al poder opinar sobre la aplicación de recursos estatales en virtud de las necesidades más apremiantes en el tema de Desarrollo Social.

El Presidente Municipal dijo que de acuerdo a versiones de los vecinos, la vida en los sectores donde se han ejecutado obras es completamente diferente a como se vivía antes, pues ya alcanzaron mejores niveles de bienestar y por ende les favoreció en sus condiciones de vida.

El alcalde César Gutiérrez mencionó que gracias a las gestiones hechas por su Gobierno ante la Federación y el Estado y como resultado del apoyo recibido, muchos habitantes ya viven en calles pavimentadas nuevas y citó las obras hechas en las colonias Mina 7, Antonio Gutiérrez, Ramos Arizpe, Nueva Esperanza, Jardines, Once de Julio, Maseca, Progreso, Sarabia, Comercial, Morelos.

Enfatizó que hace cuatro años más de 152 cuadras estaban sin pavimento -no recarpeteo- y ahora que ya están pavimentadas, dichas acciones revisten la importancia de haber resuelto los grandes pendientes sociales, gracias a la excelente comunicación dada entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal de Rubén Moreira Valdez.

La pavimentación, la electrificación y la escrituración son tres de los grandes temas del Desarrollo Social en Nueva Rosita que fueron solucionados con el respaldo del Gobierno del Estado, mencionó.

Finalmente felicitó a los beneficiarios de la obra por recibir este patrimonio de parte del gobernador Rubén Moreira que servirá para el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes.

Con acciones de colaboración como esta, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas sigue construyendo un mejor destino para todos.