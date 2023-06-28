Cumple una semana en huelga de hambre

Se cumple una semana de la huelga de hambre que inició Saúl Martínez Sánchez, obrero de Altos Hornos de México, quien a pesar del movimiento que mantiene al exterior de la empresa, no ha tenido una respuesta favorable, por lo que ya se analizan otras acciones de tipo legal.

Con dos kilos menos, concluyó la primera semana en que se mantiene la huelga por parte del trabajador de la Laminadora Caliente, de 54 años de edad, para exigir a la empresa el pago de las nóminas pendientes.

Tan sólo el primer día del movimiento se tuvo el acercamiento del Director de Relaciones Laborales, Enrique Rivera Gómez, sin embargo hasta el momento no se ha tenido ningún acercamiento, ni respuesta por parte de la empresa, así como tampoco de las autoridades ni estatales, ni federales.

Señaló que a pesar de esto se mantiene en pie en el movimiento y más aún por la serie de injusticias que comete la empresa en contra de los trabajadores que han alzado la voz para pedir el pago de prestaciones.

“Hoy cumplimos 8 días de estar en lucha y nos sentimos un poco decaídos, pero debido a las injusticias que han pasado y que la empresa se pone en ese plan, volvimos a agarrar fuerzas y estamos más fuertes”.

Mencionó que la empresa se sigue negando a liberar el recurso a la base trabajadora, lo que es lamentable, por lo que tienen que seguir con el movimiento, incluso ya se analizan otras acciones.

Indicó que el día de hoy se convoca a los trabajadores y sus familias para que se reúnan a las 5 de la tarde en el Ave Fénix, en donde se estarán tomando acuerdos, sobre los pasas a seguir en este movimiento, recordando que es un movimiento sin colores, impulsado por trabajadores.

Así mismo reconoció el apoyo brindado por la ciudadanía, quienes han donado alimentos, despensas, que son repartidos entre los trabajadores que acuden, así como el agua, con lo que se mantiene en el movimiento.