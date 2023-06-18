Cumplen a Sarahí su último deseo

RANCHERIAS. MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAH. Sarahí González Toledo y Gustavo Rangel por fin unieron sus vidas para siempre, la feliz pareja contrajo nupcias el viernes por la noche, como testigos de su felicidad fueron su familia, hijos y los 500 invitados que participaron en el enlace de las parejas que se juraron amor eterno ante un juez civil.

Durante la recepción, la feliz pareja de enamorados disfrutaron de la presentación de los tres grupos musicales que amenazaron en este enlace que movió corazones de la ciudadanía de la Región Carbonífera al enterarse que Sarahí una víctima de cáncer uniría su vida con su amado como su último deseo.

1 / 4 La ceremonia nupcial se llevó a cabo en el salón Villa Jardín. 2 / 4 Sarahí disfrutó de las interpretaciones del grupo musical La Flor. 3 / 4 Radiantes de felicidad la feliz pareja recibió la constancia matrimonial. 4 / 4 Sarahi acompañada de su familia y sus hijos que le desearon toda la felicidad del mundo. ❮❯

La novia ataviada con su vestido color marfil y turbante del mismo color mientras que el novio con traje de vaquero dijeron si al juez civil que los unió para toda la vida, la pareja lucia radiante y llena de felicidad jurándose amor eterno.

El grupo musical La Flor de Nueva Rosita al momento que conocieron la historia de Sarahi, se ofrecieron para participar en la celebración matrimonial "emocionados de compartir con ella una noche tan importante en su vida y regalarle mucha alegría con nuestro amor a la música".

"Nos motivamos al escucharla hablar en su entrevista sobre la vida con tanto amor, fe y esperanza, nos sentimos identificados y quisimos compartir con ella este momento especial" dijeron los integrantes del grupo musical La Flor.

Sarahí compartió el escenario con las chicas integrantes del grupo musical haciendo coro de las melodías que deleitaron a todos los presentes, fue tanta su emoción que interpretó una melodía de la desaparecida cantante Selena disfrutando el momento.

Como fue el deseo de Sarahí bailó con el amor de su vida Gustavo el vals nupcial " Como si fuera el último día", arrancando lágrimas de todos los invitados al festejo, sin embargo todo fue diversión la boda de los enamorados será recordada por siempre.

Sarahí mujer de fe tiene la esperanza de poder vencer su cáncer para iniciar una nueva vida con Gustavo a quien ama con locura solo Dios tiene la última palabra aunque los médicos digan lo contrario.