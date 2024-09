Cumplió AMLO a medias el rescate en P. de Conchos

"No queremos mausoleos para los mineros, queremos el rescate de nuestros seres queridos, expresó Rosa María Mejía Rivera, viuda de Rolando Alcocer minero atrapado en Pasta de Conchos desde hace 18 años y 7 meses.

Destacó que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República cumplió a medias y durante su mandato las expectativas trazadas, sin embargo, es comprensible puesto que todo esto es muy complejo.

"Digamos que entre sí y no se ha cumplido lo pactado, yo entiendo que es mucha presión para el mandatario federal lo relacionado a Pasta de Conchos pero lo que pretendemos es que continúe el rescate", esto lo mencionó a LA VOZ la ciudadana, horas antes de reunirse con el ejecutivo federal y lograr que se firmara el pacto para dar continuidad al rescate de los 62 mineros.

"Yo pido únicamente que se haga eso, que continúen con el rescate al 100 % argumentando que lo del memorial lo deja a un lado puesto que a ella no le interesa tanto el mausoleo".

Yo primero quiero el rescate, primeramente que saquen los restos de los trabajadores y ya después que hagan todos los honores que quieran hacer, por lo pronto a mí no me interesa el memorial, me interesa únicamente el rescate, destacó.