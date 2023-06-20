Custodian en IMSS a homicida culposo

NUEVA ROSITA, COAH. - Juan Ignacio conductor de la unidad tipo Windstar, se encuentra en calidad de detenido en una de las salas de la clínica 24 del Seguro Social por el delito de homicidio culposo por la muerte de Karla Olivo Rodríguez de 27 años de edad quien perdió la vida en un accidente tipo volcadura el pasado lunes registrada sobre la carretera Estatal número 20 a la altura del panteón Renacimiento.

Existe la posibilidad que la familia de la víctima el presunto responsable un acuerdo para la reparación del daño al tratarse de una pareja que pudieran tener una relación más familiar sobre todo que es quien pudiera presentar en determinado momento una querella en contra del imputado, dentro de algunas horas se resolverá su situación jurídica.

Ulises Ramírez Guillen Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, dijo que en un principio se especuló que el conductor manejaba la unidad bajo los influjos de una sustancia nociva, por tal motivo se ordenó practicarle una prueba química sanguínea, para confirmar que se encontrará bajo el influjo de alguna sustancia o algún enervante.

Hasta el momento no se tiene justificado el estado de salud en que viajaba el presunto responsable por lo tanto tendrán que esperar las evaluaciones químicas, de esto también dependerá el procedimiento que se vaya a realizar al momento de alguna imputación que se llegara a generar por el homicidio culposo.

Debido al estado de salud del imputado quien presenta traumatismo cráneo encefálico le resulta difícil rendir su declaración ante las autoridades policíacas por lo tanto tendrán que esperar de acuerdo a las primeras investigaciones se trató de pérdida de control de la unidad resultando lesionados dos menores de edad al igual quienes se encuentran fuera de peligro uno de los pequeños abandonó la clínica 24 del seguro social.