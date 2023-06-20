Da a luz en baño de su vivienda

NUEVA ROSITA. COAH.- Una mujer de 23 años de edad fue auxiliada por los bomberos al momento de dar a luz en el baño de su domicilio que se ubica en la calle Murgía de la colonia Antonio Gutiérrez Garza.

El cuerpo de bomberos recibieron el llamado de auxilio de una mujer que se encontraba en labores de parto por lo tanto urgía su presencia para trasladarla a un hospital donde sería atendida.

Sin embargo cuando llegaron los paramédicos del cuerpo de bomberos Daniela ya estaba a punto de dar a luz que no les quedó más remedio que auxiliarla para traer al mundo a una niña.

Después de que la mujer dió a luz, los bomberos trasladaron a la madre e hija al hospital Regional donde fueron atendidas, afortunadamente ambas se encontraban en excelente estado de salud cuando fueron atendidas por el personal médico.

Daniela y su familia agradecieron el apoyo que recibieron de parte de los bomberos al momento de dar a luz a su recién nacida sin ninguna complicación durante el parto natural.