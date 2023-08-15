Dan pluri a Attolini

Morena salió beneficiado con la nueva conformación de diputados plurinominales aprobada por el Tribunal Electoral de Coahuila: sumará cinco curules en la Legislación 2023-2023, luego de retirarle al PRI una curul para entregárselo a Morena, Además, también en el caso de Morena, la diputación inicialmente entregada a Bertha Velázquez, le fue reasignada a Luis Jaime Ponce Ortiz, del mismo partido. La diputación perdida del PRI correspondía a María Eugenia Calderón.

De esta manera la próxima legislatura que toma posesión el 1 de enero de 2023 quedará integrada por 13 hombres y 12 mujeres, en primer lugar porque el número 25 que las curules del Congreso de Coahuila es impar, y en segundo porque las dos legislaturas anteriores tuvieron mayoría de mujeres, 11 hombres y 14 mujeres en la anterior a la actual, y la actual con 10 hombres y 15 mujeres.

El Tribunal Electoral de Coahuila en sesión aprobó por unanimidad -tres votos del mismo número de magistrados- aprobar el proyecto del magistrado Alejandro Santos para modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral identificado bajo las siglas IEC/CG/170/2023 sobre la asignación de diputaciones de representación proporcional o plurinominales.

De acuerdo con el Tribunal, “la autoridad responsable verificó de manera incompleta e imprecisa los límites de representatividad. Lo que se tradujo en que los ajustes de compensación que realizó fueron insuficientes para garantizar que las diputaciones asignadas fueran acordes a los porcentajes de votación y a los márgenes de sub y sobre representación de los partidos políticos, pues Morena se encontraba por debajo del número mínimo de curules que le corresponden”.

El Tribunal Local, utilizando normas del Tribunal Federal (TEPJF), realizó tres ajustes de compensación, esto también debido a que la Ley Electoral del estado no contempla las herramientas jurídicas para este caso en específico.

La distribución final de los legisladores locales es de cinco para el PAN, dos para el PRD, y diez para el PRI, con solo una de representación proporcional (Lauro Villarreal), además con una diputación quedan el PVEM, PT y UDC, y cinco para Morena, sumando 25 diputados en total.

De igual manera el Tribunal dio la explicación sobre el Congreso con mayoría de hombres: “si bien, el número mayoritario corresponde a hombres, lo cierto es que conforme al nuevo paradigma de la paridad fijado por el TEPJF, en los congresos cuya integración es impar, como en el caso de Coahuila, este principio se cumple cuando la proporción de mujeres y hombres se encuentra lo más cercana posible al 50 por ciento, sin importar que un género tenga una diputación más que el otro. Además, se garantiza la alternancia de géneros, ya que en las últimas 2 legislaturas ha existido presencia del género femenino en mayor proporción”.

¿Quiénes serían los pluris?

Estos son los legisladores que hoy entrarían al Congreso del Estado por la vía de la representación proporcional:

PARTIDO NOMBRE

PRI José Lauro Villarreal Navarro