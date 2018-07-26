Dan último adiós a Panchito el panista

SABINAS, COAHUILA.- Familiares, amigos y compañeros del Partido Acción Nacional, dieron el último adiós a Francisco Márquez Morales, brindándole un merecido reconocimiento a su trayectoria de más de 50 años siempre de azul.

En la capilla de velación inició la misa en punto de las 10:00 horas dirigida por el Padre José Humberto Badillo, donde la señora Juanita Escalante y sus hijos Juan Francisco, Concepción, Isabel, Luz María, Aurelio, Martín, Pablo, Mayela, Alejandrina y Magdalena pidieron por el eterno descanso de su alma.

Al finalizar la homilía, familiares, amigos e integrantes del Partido Acción Nacional se integraron al cortejo fúnebre que se dirigió a las instalaciones del Comité Municipal donde se rindió un homenaje.

Durante la estancia del cuerpo de Francisco Márquez Morales en el reciento político, tal como fue su voluntad, fue cantado el himno panista que fue dirigido por su hijo Pablo, y se montaron guardias de honor por sus familiares y militantes de Acción Nacional.

En el último recorrido por la ciudad, el féretro del ilustre panista fue llevado a su última morada en el panteón Santiago, donde fue despedido con las tristes notas del Mariachi Sol.