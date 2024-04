Darán voto a Manuel Rodríguez el 2 de junio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Seguidores del profesor Manuel Rodríguez Alvarado quien en su momento participaría como candidato independiente a la alcaldía del municipio de Múzquiz, decidieron otorgarle el voto de confianza al docente el día de la elección del 2 de junio, colocando su nombre en la casilla para un candidato no registrado.

En entrevista a LA VOZ el profesor, dijo que la ley electoral lo permite, que quien acuda a emitir su sufragio puede plasmar el nombre de su candidato preferido y que no se haya registrado en su momento.

“Sinceramente no fue idea mía o iniciativa mía y, batallaron un rato para que yo accediera a que plasmen mi nombre, sin embargo, cuando se acercaron a mi, un grupo de personas y me externaron y me dieron sus razones dije, no perdemos nada con aparecer en la boleta”.

Añadió a su vez -si siempre he querido participar y nunca me han dado chanza y, un grupo de personas me apoyan, pues adelante-.

Por su parte el Presidente del IEC, Gilberto García Franco fue entrevistado sobre este tema, destacando que los votos contarán para el docente pero no habrá trascendencia, toda vez que el ciudadano muzquense no tiene representación partidista.

Si bien es cierto argumentó, todos podemos participar, es un derecho político pero, hay que adherirse y cumplir con ciertos requisitos legales y administrativos con los cuales él no cumplió, por ende, esto no prosperará.

Agregó, que al momento de realizar el conteo en las urnas, los votos emitidos a favor de Rodríguez Alvarado serán para alguien que no se registró pero no contarán.