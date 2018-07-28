De la gloria al infierno

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Los golpes que recibió en el ring no fueron tan fuertes como los que la vida le dio, Eduardo Francisco Ramos Briano conocido más popularmente como “Kid Pancho”, pasó de la gloria de haber ganado muchas peleas y el campeonato estatal de box a quedar postrado en una silla de ruedas porque fue atropellado, requiere otra operación y próximamente se hará una función de box para apoyarlo.

“Kid Pancho” y su familia tuvieron que pasar por el dolor de perder a sus dos hijos, el mayor Eduardo Francisco quien murió en accidente de trabajo, el otro Milton Edgardo quien falleció en un accidente automovilístico, ahora solo le queda su hija Melida de 17 años, estudiante, su esposa que padece de diabetes y otras complicaciones a raíz de todo lo que tuvo que pasar y para colmo cuando ella se encontraba hospitalizada a él lo atropellaron y desde entonces no puede caminar.

LA ESPERANZA

No sabe si volverá a caminar después de la operación sin embargo no ha perdido la fe.

La historia boxística de “Kid Pancho” empezó hace muchos años cuando su papá Jesús Ramos Sandoval fungía como réferi en peleas locales, él acompañaba a su papá al gimnasio de Los Cantera, Gaby y Alfredo quien peleó profesionalmente y ganó campeonatos nacionales, “De niño me ponía los guantes con mis amigos y fue hasta los 14 años que empecé a pelear a cuatro rounds en la región”, comentó.

Contó que el apodo de “Kid Pancho” nació accidentalmente porque a su mamá Guadalupe Briano no le gustaba que él boxeara, cuando se presentó a inscribirse en los “Guantes de Oro” una competencia local, dio su nombre y fue cuando ella se dio cuenta de que él estaba boxeando, fue cuando un mánager le puso el apodo para que no se enterara cuando él boxeaba.

Empezó a participar en peleas en el Estudio 2000 de Sabinas, peleas de 4 rounds, en peso mosca, empezó a salir de Sabinas, hilvanando victorias en Allende, Nava, Morelos, Piedras Negras, Acuña y luego en Monclova.

La oportunidad para disputar el campeonato vino cuando un boxeador que iba a disputar un campeonato estatal “El Oso” Ramírez, quien era campeón internacional se accidentó, entonces fue llamado para enfrentar a “Rocky” Adame, le ganó por decisión en una pelea muy pareja a 12 rounds y se coronó campeón en el año 1988 a los 18 años.

Defendió su título en más de 10 ocasiones contra peleadores que venían de fuera a disputárselo, le pagaban más por pelea si ellos venían, antes de que le quitaran ceros al peso ganaba hasta dos millones y medio por pelea.

Luego llegó a participar en peleas para el campeonato del norte de México, pero perdió contra Javier Narváez de Laredo en el 9veno round.

Jóvenes amateurs promesas del box.

Continuó peleando, alternaba sus actividades con su trabajo en la mina en donde laboraba como bombero y ahí se entrenaba corriendo por todo el tiro con la bomba hidráulica, peleaba para apoyar a otros boxeadores amateurs para que salieran adelante, hasta que hace 5 años tuvo el accidente que lo postró en la cama y en una silla de ruedas.

Recuerda que cuando lo atropellaron tenía 13 días en el hospital cuidando a su esposa, ahora ella trabaja en una empresa para mantener a la familia y la situación se ha vuelto difícil.

La persona que lo atropelló Jesús Carrillo hizo un acuerdo de que iba a pagarle como fuera su sueldo por 10 meses, sin embargo las lesiones que tiene le han impedido caminar, tiene unas placas de metal en ambas piernas que mostró con una radiografía sin embargo no le sostienen, va a ser necesario que lo operen de nuevo, la demanda sigue en pie.

La familia no ha estado bien después de todo lo que ha pasado, su mujer se enfermó de diabetes y su hija tuvo que ser llevada al psicólogo para sobrellevar la pérdida de sus hermanos.

Toda su atención la ha llevado por medio del Seguro Social, sin embargo siempre faltan cosas, transportes, material y algunas medicinas y otras cosas por eso requiere de ayuda.

No sabe si volverá a caminar después de la operación sin embargo no ha perdido la fe.