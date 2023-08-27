Deben motos portar placa

NUEVA ROSITA, COAH. El Administrador Local de Recaudación de Rentas Víctor Manuel Dávila Viramontes, invita a los propietarios de motocicletas que se pongan al corriente en el pago de control vehicular.

Los propietarios de motocicletas están haciendo conciencia para ponerse al corriente en sus adeudos y tramitar su única placa que es un requisito para poder circular por las arterias del municipio.

Algunos dueños de motocicletas desconocen los beneficios que otorga el gobierno de Coahuila en el trámite de su única placa que les extienden para poder circular sin que sean amonestados por las diferentes corporaciones policíaca

El año pasado se llevó a cabo un operativo para detectar las motocicletas que transitaban sin placa, durante ese tiempo un buen número de propietarios se pusieron al corriente en los pagos para que no les decomisaron sus unidades.

Por el momento no se tiene contemplado realizar un operativo en fechas próximas para que automovilistas, motociclistas y dueños de trailas se pongan al corriente en el pago de control vehicular.