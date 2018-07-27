Declaran emergencia por calor

Ante las altas temperaturas que se registraron en la mayoría de nuestroterritorio del 23 al 26 de julio, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia extraordinaria para 20 municipios de Coahuila.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN).

En su comunicado, la SEGOB menciona que a partir de esta Declaratoria Extraordinaria las autoridades del Gobierno Estatal contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Los municipios que abarca esta declaratoria son Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura, Sierra Mojada, Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Torreón y Piedras Negras.

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Protección Civil del estado emitió previamente una serie de recomendaciones a la población a fin de evitar problemas o complicaciones en su salud ante la presencia de los 40 días más calientes del año, “La Canícula”.

Este fenómeno se caracteriza por la ausencia de lluvias y el incremento notable en las temperaturas que generalmente rebasan los 38 o 40 grados centígrados.

El Gobierno del Estado puso en marcha acciones interinstitucionales para evitar que la población sufra golpe de calor, desmayo o insolación severa ante las altas temperaturas que se han presentado en estos municipios; la población más vulnerable son adultos mayores, menores y pacientes con enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión.

Algunas de las recomendaciones son procurar espacios sombreados, utilizar sombreros, gorras, lentes oscuros y ropa en color claro, además de la hidratación constante a base de agua y no de gaseosas o bebidas alcohólicas.

Asimismo, extremar precauciones en la preparación de alimentos, ya que ante las altas temperaturas se acelera su descomposición.

De presentarse alguna situación de emergencia recomiendan llamar al número de emergencia 911 y mantener al paciente en un sitio sombreado.