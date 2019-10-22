Decomisan droga a dos personas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos personas fueron detenidas por posesión de narcóticos, Magaly Reyes Pizarro, Agente Investigador del Ministerio Público informó lo anterior.
Dijo que el día de ayer se detuvo por parte de la Policía de Investigación Criminal a Cristian Eduardo N por el delito de posesión simple de narcóticos, a quien le aseguraron 11 bolsas con metanfetamina mejor conocida como “cristal” o “ice”, por ello, esta persona será turnada ante el juzgado penal para que se decida su situación jurídica.
Por otra parte, se puso a disposición en calidad de detenido por el delito de posesión de droga con fines de venta o suministro a Armando N. alias “El Babys” de 62 años de edad, dicha detención fue realizada por elementos de Seguridad Pública, en base a una denuncia anónima.
Vecinos de la calle Ignacio Elizondo entre Presidente Juárez con Hidalgo, reportaban la venta de droga, así como las características del vendedor, en base a esta información fue abordado por elementos del Mando Único.
A esta persona le encontraron en su poder droga con las características de marihuana, así como dinero en efectivo, se presume esto sea derivado de la venta de narcóticos, además le aseguraron una báscula, lo que proporciona a las autoridades indicios que esta persona se dedica a la venta de drogas.
De esta última no se tiene el registro de antecedentes, pero solicitarán las medidas cautelares correspondientes y documentación necesaria para averiguar si ya cuenta con detenciones anteriores tanto este municipio como en el Estado.