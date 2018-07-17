Decomisan madera ilegal

SABINAS, COAHUILA.- Elementos de la Policía Federal Preventiva realizan un operativo en la carretera 57, en busca de armas y droga, encontrándo un cargamento ilegal de madera..

Los efectivos se plantaron a la altura del kilómetro 104 paraje conocido como Don Benigno, como parte de las acciones de presencia y vigilancia de los tramos carreteros.

Confirmaron que gracias a estos operativos, detuvieron el fin de semana en camión quinta rueda que transportaba más de 3 mil 5000 metros cúbicos de madera procedente de Durango y con dirección Acuña.

El chofer no presentaba los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente para poder circular con la madera por lo que fue decomisada.

El operativo que forma parte de las estrategias para evitar trasiego de armas y drogas, hasta el momento no ha dado resultados en ese sentido, pero si en el traslado de cargamento sin su debida documentación.

Elementos de la Policía Federal división caminos en el operativo de presencia y vigilancia.