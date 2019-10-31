Decomisan ‘sin placas’

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los operativos realizados por la Secretaría de Finanzas en contra de morosos de derechos vehiculares dejó un saldo de dos vehículos decomisados.

Estas unidades fueron retiradas de circulación por parte de elementos de la Policía Civil de Coahuila, un tercer vehículo fue acreedor a una multa por placas vencidas y otro más por falta de licencia de conducir.

Elementos de Recaudación de Rentas estuvieron presentes en el operativo, haciendo una invitación a los ciudadanos, para ponerse al corriente en el pago de derechos vehiculares.

Los operativos continuarán en la cabecera municipal, y minerales, además se buscará una estrategia alternativa, puesto que los operativos son anunciados a través de redes sociales, lo que alerta de inmediato a los conductores morosos manteniéndose en resguardo.