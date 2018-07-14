Decomiso histórico de metanfetamina

Saltillo, Coah.- Un cargamento de metanfetamina, droga conocida como cristal, valorado en aproximadamente 31 millones de pesos fue asegurado la tarde de ayer por elementos de la Policía Federal División Caminos en la carretera Saltillo-Torreón, en la caseta Plan de Ayala.

Según un comunicado de la Coordinación Coahuila de la Procuraduría General de la República (PGR), se trató de un tractocamión T3 marca Famsa blanco, con un semirremolque S2 caja seca, cargado con nueve toneladas de alimentos para animales, entre las cuales iba oculta la sustancia ilegal.

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“El remolque llevaba nueve toneladas de productos alimenticios para nutrición animal”, informó la Policía Federal.

Tras marcarle el alto a la unidad, cerca de las 16:30 horas los elementos encontraron diferentes bolsas de plástico con material blanco en forma de astilla, con las características del cristal, con un peso total de 210.20 kilogramos.

Según fuentes consultadas, el precio de la droga en el mercado negro es de 150 mil pesos por kilogramo, por lo que el decomiso de ayer es el de mayor monto en lo que va del año en la región: 31 millones 530 mil pesos, haciendo el cálculo.

Además, la carga podría generar ganancias en más del doble si se comercia al menudeo.

El primero de febrero fueron aseguradas en el bulevar Eulalio Gutiérrez de Saltillo 22 paquetes de la misma droga, que dieron un peso de 500 gramos (unos 75 mil pesos), y en lo que va del año los decomisos más fuertes habían sido de mariguana,pero igualmente menores.

El operador del vehículo, quien dijo llamarse José “N”, fue detenido por los oficiales y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, tras presentarse la denuncia en e l Ministerio Público de la Federación.

Tanto él como la carga fueron trasladados a la Subdelegación de la PGR de Saltillo.