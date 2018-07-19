Dedican carrera a mineros

NUEVA ROSITA COAH.- Exitosa carrera de ciclismo se llevó a cabo en honor a los mineros quienes hace algunos días estuvieron de fiesta en esta localidad.

Más de 150 competidores de varios estados de la República Mexicana participaron en esta tradicional carrera de ciclismo donde se honra a mineros caídos cada año, donde la capital del estado se hizo presente, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí entre municipios cercanos a San Juan de Sabinas.

Categoría de Novatos.

La carrera constó desde la carretera Federal 57 tramo Sauz hasta el libramiento Norte de Nueva Rosita, siendo así más de 90 kilómetros recorridos en bicicletas altamente preparadas y equipadas por los competidores.

Los organizadores de dicho evento, Carlos Peña presidente del Club Carbobike y Ricardo Aguilar, de igual manera presidente del Club Amsterdam Aguilar así como patrocinadores oficiales como tiendas Súper Gutiérrez y Minnosa de la Región Carbonífera, fueron quienes hicieron posible dicha competencia.

Entre los ganadores destacaron como primera fuerza: en primer lugar, Héctor Hugo Rangel de Saltillo, en segundo lugar, César Cerna de Sabinas y tercer lugar Víctor Prieto de Satillo.

El pódium encabezándolo mujeres deportistas.

En la categoría de 40-49 destacaron en los primeros lugares; Fernando Pérez de Sabinas, Antonio Camarillo del estado de Tamaulipas y Luis Cruz de Sabinas.

Categoría de 50-59 años estuvieron presentes Heriberto Medina de Monclova, Miguel Muñoz de Torreón y Jacinto Quintero de la capital del estado.

En las otras tres categorías también hubo participantes donde personas de la tercera edad, novatos y mujeres jóvenes se hicieron notar en dicha carrera, donde los marcadores quedaron de la siguiente manera; Categoría de 60 y Más; Juan Manuel Rebolloso de Monclova, José Eudon de Monterrey y José Colorado de Sabinas.

Novatos; en primer lugar, llego Adán Valdez de Monterrey Nuevo León, en segundo lugar Samuel Reyna de Sabinas y en tercer lugar, Alejandro Gutiérrez de Nueva Rosita.

Las competidoras participantes quienes lograron realizar un excelente papel en dicha competencia se mostraron ganadoras, Clarisa Varela de Sabinas, Lili Prieto de Saltillo y Mivne Oviedo de Monterrey.

Afortunadamente no hubo contratiempos ni personas lesionadas, pues la carrera siempre estuvo patrullada por elementos se Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Fuerza Coahuila.