Dedican la cabalgata a don Ramiro Guajardo

NUEVA ROSITA COAH.- Cientos de cabalgantes formaron parte de la XXI edición de la cabalgata de Nueva Rosita que fue encabezada por el Alcalde Julio Iván Long Hernández así como integrantes de la Asociación de Cabalgantes y Vaqueros Los Dorados A.C

En esta ocasión, dicho evento lo dedicaron en memoria de Don Ramiro Guajardo Falcón, partiendo los jinetes del Rancho Agua Linda, propiedad del ciudadano Arturo Siller para de esta manera llegar al Rancho los Primos de José Luis Guadiana Tijerina.

Se llevo a cabo la XXI cabalgata de Nueva Rosita.

Ahí­ pernoctaron los cabalgantes, donde les ofrecieron un almuerzo, para de nueva cuenta iniciaron la ruta para llegar a esta Ciudad, pasando por la colonia Marí­a y Rovirosa hasta llegar al parque La Chimenea y posteriormente recorrer el principal cuadro de esta localidad, teniendo como destino las instalaciones de los corrales Los dorados, situados a un costado de Astro Feria Rosita 2018.

Ahí­, el alcalde Julio Iván Long Hernández, saludó a los cabalgantes y realizó la entrega de merecido reconocimiento en memoria de don Ramiro Guajardo Falcón, reconocimiento que recibió la familia del extinto.

En dicha cabalgata también participaron trailas adornadas y representativas de algunas dependencias públicas como del DIF municipal donde la primera dama Alejandra Flores de Long estuvo acompañada de su equipo de trabajo, así como también la Reina de Astro Feria Keila I y su corte real.

Cabe señalar al llegar a los corrales los dorados, se efectuó un rodeo donde la familia de don Ramiro Guajardo, realizó la entrega de premios a los cabalgantes.

De esta manera el edil agradeció a todos los cabalgantes y jinetes presentes por su bondadosa participación, así como si reconocimiento por realizar un deporte peligroso pero noble a la vez.