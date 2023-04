Defenderá Brenda Derecho al agua

Sabinas, Coahuila.- Brenda Flores candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito 03 se comprometió en comunidades y ejidos de los municipios de Escobedo y Progreso a ser una aliada de los vecinos de estos lugares en la gestión del acceso al agua y otras necesidades apremiantes, esto durante el recorrido que realizó en compañía de su suplente al cargo Rosy Zamarripa.

La candidata del 03, quien es originaria del municipio de San Juan de Sabinas, se presentó en estos primeros días de su campaña en algunas de las comunidades con más necesidades y las cuales por contar con poca población y votantes son olvidadas por los gobernantes en Coahuila, para escuchar las problemáticas de voz de sus habitantes y realizar los compromisos con la ciudadanía de ser favorecida con su voto.

Brenda Flores explicó que "la ciudadanía de estas comunidades que visitamos no está esperando grandes obras que no vienen a resolver sus necesidades, sino aquellas acciones sencillas que no implican mucha inversión pero que vienen a mejorar mucho su calidad de vida".

Una de las principales necesidades es el acceso al agua potable y de riego, resaltó la candidata, las cuales muchas de las veces no requieren gran cantidad de recursos, pero sí de la atención de los gobernantes para realizar las gestiones y la planeación de proyectos que vengan a cambiar la vida de las comunidades y ejidos que permanecen olvidados.

"Durante este recorrido reitero a la gente de Escobedo y Progreso que mi compromiso, integrado en mi listado de propuestas como una prioridad, es el acceso al agua", comentó Brenda Flores, así como al llegar a ser parte del Congreso de Coahuila, será legislar, gestionar y defender ante las autoridades correspondientes el derecho de la población para contar con este vital líquido.

También explicó que el reclamo de la gente es hacia las autoridades que no han sabido leer las necesidades de la ciudadanía quien claramente afirma que, con acciones y obras muy simples de infraestructura, y realizadas con base en la experiencia de los pobladores, es como se logran resultados.

El motivo de visitar en los primeros días de la campaña las comunidades más alejadas y con menos población del Distrito 03 es un acto simbólico que la Fórmula de candidatas a la diputación realizan para refrendar su interés en atender a la ciudadanía que más lo necesita y a las minorías que son invisibilizadas por los Gobiernos que pasan por Coahuila y no dan importancia a sus principales reclamos.

Se debe recordar que el distrito 03 cuenta con 11 municipios desde el municipio de Nava al norte, hasta Escobedo al Sur, y en todos ellos se encuentran una gran cantidad de comunidades rurales con poca población, pero con una gran cantidad de necesidades.

De esta forma, la candidata Brenda Flores aseguró que recorrerá cada uno de los ejidos y comunidades durante su campaña para escuchar cara a cara a los ciudadanos y entender más profundamente sus más sentidas necesidades.