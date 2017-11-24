Deja Alcalde cero deuda en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ya tenemos contemplado y separado lo que será el pago de aguinaldos de los trabajadores, tanto de la Presidencia como los del departamento de Jaapam, tenemos un recurso que lo emplearemos para ese pago, informó Luis Santos Flores, alcalde del municipio de Múzquiz.
En cuanto a pagos de proveedores, tenemos contemplado pagar de diciembre en adelante al contado para no tener adeudos qué dejarle a la próxima administración, en cuanto a lo financiero estamos bien organizados, ya platiqué con el Tesorero para sacar adelante lo que está pendiente, liquidarlo y como lo mencione, a partir de diciembre pagaremos al contado.
Cuando recibí la administración no fueron muchos los adeudos pendientes, pero sí uno muy grande que fue el pago de Hacienda, el monto fue de 2 millones y medio de pesos, esa cantidad no me la habían mencionado, pero afortunadamente se negoció con Hacienda y nos rebajó un poquito, pero al final pagamos los 2 millones y medio de pesos y en esta administración vamos al día con Hacienda, si acaso les quedaría el pago del impuesto referente al mes de diciembre ya que cada mes le vamos pagando a Hacienda y pudiera quedar eso, pero sería alrededor de entre 30 o 40 mil pesos.