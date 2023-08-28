Demanda AMLO que Ancira deje AHMSA

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador señaló que Alonso Ancira se niega a dejar Altos Hornos de México y continua al frente de la empresa acerera, por lo que lo llamó a aceptar que su “ciclo se terminó”, y de esta manera entrar el Gobierno Federal en apoyo a los trabajadores.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el Presidente de la República mencionó el tema de Altos Hornos de México, en donde indicó que como gobierno han buscado la manera de rescatar la empresa, pero reiteró que para esto, Alonso Ancira deben dejar la empresa.

A pesar de que Alonso Ancira ha manifestado que desde hace tres meses ésta fuera de la empresa, López Obrador señaló que Ancira se niega a ceder la empresa y busca la forma de seguir al frente.

Considera que tal vez, el empresario acerero está en espera q concluya la administración federal para negociar con el gobierno entrante y de esta manera continuar operando en la empresa, pero señaló que esto no sucederá, por lo que pidió que se haga a un lado y que permita que lleguen nuevos inversionistas.

“El debería de aceptar que ya terminó su ciclo y acepte que empresas con más capacidad financiera y administrativa se hagan cargo de AHMSA y de esa manera recontraten a los trabajadores y se llegue a acuerdos con los proveedores”.

Mencionó que para que el Gobierno realice una reestructura de la deuda que tiene con la federación, es necesario que Ancira deje la empresa, de lo contrario no se apoyará para la reactivación de AHMSA.

Dejó en claro que no dará las facilidades a la empresa estando Ancira al frente, no se hará una reestructura, ni apoyará con los pagos que se tienen con PEMEX, CFE, SAT, Infonavit, IMSS.

“Queremos decirle a la gente de Monclova que estamos en eso, ya ha pasado tiempo a lo mejor también Ancira equivocadamente está esperando que yo me vaya, pensando que quien llegue le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto como antes, pero eso va a ser muy difícil que se dé”, indicó.