Demandan campesinos Vigilancia en los ejidos

NUEVA ROSITA, COAH.- En vísperas de las fiestas navideñas, campesinos del Municipio, solicitaron a la dirección de seguridad pública municipal operativos de presencia y vigilancia en los ejidos para evitar el robo de ganado.

Por amargas experiencias que han sufrido los ejidatarios en años pasados ante la ola de robos de ganado solicitaron la presencia de los uniformados para evitar el abigeato que es muy común que se registra en esta temporada.

Francisco Alberto Garza Sifuentes Director del Mando Único, señaló que desde ayer atendieron las demandas de los ejidatarios, por lo que los elementos a su cargo iniciaron con los operativos de presencia y vigilancia que serán permanentes.

Así mismo los operativos se realizarán en los diferentes sectores de la población para evitar robos a casa habitación que por motivos de las fiestas propias de la temporada se encuentran solos.

El jefe policiaco recomienda a los vacacionistas que dejen bien asegurados los domicilios asi como sus pertenencias que se encuentran en el patio de sus viviendas para evitar los robos.

Además dejar a un familiar al cuidado de la vivienda o bien que su vecino sea el vigilante del hogar, en caso de algún movimiento sospechoso comunicarse a los teléfonos de la corporación para enviar a los elementos policiacos al lugar indicado.