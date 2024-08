Denuncia a su nieto por constantes golpes

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Entre lágrimas una afligida abuelita (docente jubilada) acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para denunciar a su nieto, argumentando "Me trata muy mal, me golpea", dijo.

Amalia Fraustro Cruz de 80 años de edad y domiciliada en el barrio de Madera, recordó que, en una ocasión su familiar la golpeó tanto en las piernas porque quería 4 mil pesos y ella no tenía ese recurso, todo para reactivar un celular.

Mencionó que el individuo responde al nombre de Ramiro N de 26 años de edad el cual vive en la vivienda de la ciudadana afectada quien, al no soportar más tantos golpes y abusos, se armó de valor para denunciar estos reprobables hechos.

La maestra destacó que, si no accede a las exigencias de su nieto, el joven procede a ocasionarle daños en su domicilio, me quiebra las cosas, -me pataleó el refrigerador, me tira la comida, dañó una puerta corrediza lo cual ya es insoportable- destacó la ciudadana.

Agregó que cerca de la 1:00 de la madrugada su nieto le quitó las cobijas, aventó el colchón y la cama, ante lo cual ella teme por su vida de tal manera que decidió no callar más y denunciar.

Finalmente destacó que su descendiente vive con ella, pues en el lecho de muerte de su hijo, le prometió que su patrimonio sería para su nieto Ramiro y su mamá, individuo que ahora es capaz de atentar contra la vida de su propia abuela para lograr su cometido.