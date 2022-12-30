Denuncian a corrupto encargado de Repuve

AGUJITA, COAH.- Jazmín Rivero originaria de la ciudad de Acuña denunció públicamente la estafa que están haciendo funcionarios del módulo de Repuve al solicitar el encargado del módulo seis mil pesos porque la unidad presentaba un golpe tras participar en un accidente y así no podía regularizarse.

Fueron varias las víctimas las que pagaron la citada cantidad para que el sujeto le colocará el engomado a las unidades que fueron legalizadas y por más que solicitaron una explicación al respecto el encargado se concretaba a decir que la unidad no pasaba la regularización.

La denunciante es propietaria de un automóvil Ford Fusión modelo 2010 en color verde –Que fue regularizado-, solo falta tramitar las láminas en Recaudación de Rentas de la ciudad de Acuña.

Jazmín Rivero señaló que fue el coordinador del módulo de nombre Raúl o Roberto, quien estaba solicitando el dinero a los propietarios de autos "chuecos" que acudieron al módulo para legalizar su unidad y que presentaban algún daño visible en la carrocería, por tal motivo les aseguraba que no podía colocar el engomado.

Aunque no pago nada, la ciudadanía hizo su denuncia pública con la intención de que la queja llegue a las instancias correspondientes y evitar que más personas tengan que desembolsar dinero extra a pesar de que cubrieron el costo por la regularización de su automóvil de procedencia extranjera.