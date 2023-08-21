Denuncian a Lady Tandas, Hasta el momento han interpuesto querella 10 personas afectadas

SABINAS, COAH.- Una mujer identificada como “Lady Tandas” es procesada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Carbonífera al defraudar a un número considerable de personas a través de este sistema de ahorro.

La fémina imputada responde al nombre de Aide N de 21 años de edad quien logró obtener por medio de tandas presumiblemente cerca de 3 millones de pesos, recursos que no hizo llegar a sus clientes cuando les tocaba el turno de obtener el recurso económico.

La plataforma digital que utilizaba era Facebook para exhortar a quienes presuntamente incumplían con los pagos a ponerse al corriente excusa que le favorecía para no entregar las tandas de ahorro a sus clientes.

Cabe señalar al comenzar las especulaciones y posteriormente el fraude que Aide presuntamente estaba cometiendo, fue encarada por los afectados, manifestándoles que el SAT le había asegurado sus cuentes ante lo cual le era imposible disponer de los recursos para entregarlos a quienes debería.

Ante esta situación Aidé N fue exhibida a través de redes sociales por los agraviados quienes se enteraron que la mujer ventilaba entre sus amistades lo que hacía, burlándose argumentando que ya hasta tenía pagada su boda de ensueño con la presentación de un reconocido grupo musical por lo que echaría la casa por la ventana.

Sobre este caso fue entrevistado el Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén destacando que hasta el momento tienen 10 casos registrados.

Algunos de ellos se están enviando a medios alternos ya que la finalidad de los agraviados es que les regresen el dinero que fue aportado, cabe señalar a 2 personas les fue ya reparado el daño.

Destacó la autoridad que están a la espera que se haga frente a 8 denuncias más presentadas, analizando cada una de ellas para determinar si existe la presencia de un hecho delictivo y en caso de configurarse el delito de fraude se le dará el trámite correspondiente aseveró el delegado.

Añadió que a algunos afectados se les deben 6 mil pesos, a otros 8 mil, 15 mil a otras personas una cuantía mayor por lo cual se presume habrá de ir aumentando la cifra espero que esto no se convierta más en un problema social ya que lamentablemente la gente confía en este tipo de sistemas de ahorro, que aparentemente parecen un lucro rápido.

El delegado añadió “Tenemos que tener mucha precaución en estos anuncios que se hacen como las “pirámides” que se anunciaban anteriormente, pareciendo muy fácil adquirir dinero sin hacer nada, de lo cual hay algo malo detrás de todo esto.